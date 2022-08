Werken Leuvensesteenweg uitgesteld

Boortmeerbeek Bordkarton­nen Jan Vertonghen op bezoek bij Boort­meer­beekse middenstan­ders: “Nu al WK-gek.”

Hij komt, hij komt... Voor de goede lieve Sint was het nog wat te vroeg, al doet ook deze graag geziene gast menig kinderhart sneller slaan. Gisteren was een kartonnen Rode Duivel Jan Vertonghen op bezoek bij de lokale middenstanders van Boortmeerbeek. Zijn beeltenis werd geloot in het kader van het gemeentelijke WK-pronostiekspel, later dit jaar.

