WEER. Stevige buien met fors onweer in Kampenhout vandaag

Vilvoorde geeft onvoldoen­de aan mobili­teits­plan Vlaamse Rand: “Dit plan mist ambitie”

Slechts enkele dagen na het negatief advies van de stad over de herinrichtingsplannen van de Brusselse Ring, blijkt opnieuw dat Vilvoorde en de Vlaamse overheid niet op één lijn zitten wanneer het gaat over het ontwarren van de verkeersknoop. Het regionaal mobiliteitsplan voor de Vlaamse Rand mist ambitie op het vlak van duurzaam vervoer, klinkt het bij de stad. De mobiliteit in de stad kan ook niet losgekoppeld worden van de omliggende regio, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “Maar in dit land is er geen cultuur om intergewestelijk zaken te bekijken.”