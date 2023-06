WEER. Kans op helder weer in Kampenhout vanochtend

Dertiger vrijgespro­ken voor brutale verkrach­ting: “Toen hij zei dat hij geen serieuze relatie wou, veranderde haar houding helemaal”

Een dertiger uit Steenokkerzeel is goed weggekomen voor de Brusselse correctionele rechtbank. De man dreigde voor vier jaar in de gevangenis te belanden voor het verkrachten van een toen 18-jarige Nederlandse. De rechtbank sprak hem echter vrij op basis van twijfel. “Ze was 18, kwam uit een diepgelovig gezin en was plots zwanger”, had zijn advocaat eerder gepleit.