WEER. Heldere ochtend in Kampenhout

KIJK. Niko (41) helpt diabetespa­tiënt uit Zenne: “Hij werd onwel op de fiets”

“Ik ben meteen naar beneden gesprongen om de fietser te helpen.” Niko (41) twijfelde niet toen hij dinsdag zag hoe een oudere man met zijn elektrische fiets in de Zenne belandde. De val van de man, een diabetespatiënt, werd gelukkig gebroken door de begroeiing, maar hij kon niet alleen naar boven klimmen. Hij was trouwens niet de eerste die dit jaar in de Zenne tuimelde.