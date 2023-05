WEER. Heldere ochtend in Kampenhout

Toegangs­prijs, omheining en controle van ID: maatrege­len die recreatie­do­mei­nen nu nemen, zijn in Hofstade al ruim 10 jaar van kracht na zware rellen

Een hek in de Blaarmeersen in Gent en identiteitscontrole in De Nekker in Mechelen: met de zomer op komst nemen recreatiedomeinen maatregelen om relschoppers te weren. Dat kennen ze in het domein Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso-domein) in Hofstade al meer dan tien jaar. Aanleiding was een massale aanval van 200 Brusselse jongeren op agenten in 2011. Welke maatregelen neemt men komende zomer in Hofstade?