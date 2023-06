WEER. Helder weer in Kampenhout vanochtend

Verkeers­cha­os naar concert Harry Styles blijft uit, alleen lachende gezichten in Werchter

In Werchter is de weide intussen volgelopen voor het concert straks van Harry Styles. En daar hebben heel veel - vooral jonge meisjes - láng naar hebben uitgekeken. De verkeerschaos die er vorig weekend was - tijdens Werchter Boutique en Werchter Classic - is trouwens uitgebleven. We zagen dus niks dan lachende gezichten vanmiddag, bij de ingang.