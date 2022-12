Waterzuiveringsbedrijf laat proefboringen uitvoeren in Balkestraat, Aarschotsebaan, Stokstraat en Terloonstraat

Nog tot en met 22 december gaat de aannemer gefaseerd aan de slag. Omdat de werfwagen die gebruikt wordt voor de boringen en de sonderingen de gehele breedte van de rijweg inneemt, is per fase het verkeer afgesloten voor verkeer in de desbetreffende straat. Buiten de werkuren blijven de straten gewoon toegankelijk. Tussen 19 en 22 december voert de aannemer enkel nog sonderingswerken uit, die minder tijd in beslag nemen. Vandaag is het de beurt aan de Stokstraat, dinsdag en woensdag verblijft de werfwagen in de Terloonstraat, om donderdag te eindigen in de Aarschotsebaan en de Schoonstraat. Er is telkens een tijdelijke omleiding voorzien.