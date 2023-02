Waterbedrijf voert noodzakelijke ingreep uit in Kampenhout

Leuven Schrijf nog eens een brief aan de betreurde Willy Kuijpers (83)…Echtg­e­note Lieve wil alom gerespec­teer­de politicus eren met boek ‘Brieven aan Willy’

Een publieke afscheidsviering is er door de coronamaatregelen nooit van gekomen voor Willy Kuijpers (83) maar zijn echtgenote en muze Lieve Devijver maakt dat nu helemaal goed met een bijzonder initiatief: ‘Brieven aan Willy’. “Iedereen die wil, kan een brief schrijven aan Willy en die brieven bundelen we in een boek. Het is een mooie manier om Willy en zijn gedachtengoed in leven te houden, al moet ik toegeven dat ik zelf nog niet in het reine ben met mijn verdriet”, aldus Lieve.

