Water bronbemaling gebufferd voor hergebruik: “Hoe meer mensen hier water gaan ophalen, hoe minder er wegstroomt.”

Ook in de Kasteellaan worden rioleringswerken uitgevoerd, waarbij een bronbemaling het grondwaterpeil op een gewenste diepte houdt. “Hier staat een container tot 20m3 die opgepompt water buffert voor het in de beek overloopt,” schrijft de schepen op Facebook. De bemaling is voorzien van een sonde, die de diepte van het grondwater constant in de gaten houdt. Van zodra het waterpeil op gewenste hoogte is, slaagt de pomp af. Het gebufferde water wordt niet enkel hergebruikt voor de reiniging van de riolering verderop, met een slangetje staat het iedereen vrij water op te halen. “Hoe meer mensen hier water gaan ophalen, hoe minder er wegstroomt. Van zodra de kwaliteit duidelijk is, wordt ook bekeken of er kan beleverd worden,” schrijft Imbrechts. De schepen benadrukt nog dat het grondwater niet geschikt is voor menselijke consumptie. De gemeente liet nog stalen nemen om na te gaan of het water niet te veel ijzer bevat voor hergebruik in regenwaterputten. “Zeker bij droogte zoals nu moet alles in het werk gesteld worden om zo weinig mogelijk te bemalen en het water maximaal te hergebruiken of te infiltreren ter plaatse.”