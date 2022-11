“Waar Keizer Karel ooit sliep, is nu het bureau van mijn vrouw”: op bezoek bij Nico en zijn gezin, de eerste bewoners van Hof Ter Loonst zonder blauw bloed

Leuven Alarmsys­teem brengt inbreker op andere gedachten

Een inbreker heeft het venster van een woning in de Boerenkrijglaan in Kessel-Lo geforceerd. Hij moest echter snel de benen nemen nadat het alarmsysteem in werking trad. Verwittigd door het alarmsysteem was de politie snel ter plaatse. Er werd niets gestolen.

20 november