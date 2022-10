Vrouw deelt messteek uit aan echtgenoot langs voetbalterrein van zoontje: één jaar cel met uitstel

De discussie ontaardde en het kwam al snel tot duw- en trekwerk. Hierop nam ze een aardappelmesje, dat ze verborgen had in een huishoudrol, en heeft ze meerdere steekbewegingen richting het slachtoffer gemaakt. De man liep hierbij één steekwonde en meerdere schaafwonden op.

Verdedigen

Een getuigde belde de politie en de vrouw werd gearresteerd. “Hij heeft zichzelf gestoken”, klonk het in haar eerste verhoor tegen de politie. Pas tegen de onderzoeksrechter besloot ze de waarheid te vertellen. “Ik ben al jaren het slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Daarom had ik dat mesje op zak. Ik wilde me verdedigen als hij weer eens gewelddadig werd”, sprak ze. Het parket had een celstraf van twaalf maanden met probatieuitstel gevorderd, waarbij ze zich op psychisch vlak moest laten begeleiden. Haar advocate had om de vrijspraak gevraagd. “Dit was wettige zelfverdediging. Ze werd eerst door hem gewelddadig bejegend en heeft zich enkel verdedigd”, klonk het. “Mijn cliënte heeft een blanco strafregister en leeft al 26 jaar onder zijn juk.” De rechtbank vond dit een brug te ver en gaf haar een celstraf met probatie-uitstel.