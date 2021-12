Vrachtwagen rijdt in op takeldienst na ongeval: twee gewonden afgevoerd naar het ziekenhuis

Mechelen Stad keurt schetsont­wer­pen van nieuwe parken stationsom­ge­ving goed: aanleg start over jaar

Het Mechelse stadsbestuur heeft de eerste schetsontwerpen goedgekeurd voor drie nieuwe parken en een speelbos in de stationsomgeving. De inrichting start eind volgend jaar of begin 2023. “Alles samen creëren we zo in een klap maar liefst 20.500m² aan nieuwe parken en groenzones”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

