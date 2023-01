Verloren gsm doet dealer das om: “Maar die gsm was niet van hem”

De twintiger uit Haacht was op 20 januari 2021 in Kampenhout tegengehouden door de politie. Hij bleek onder invloed van cannabis achter het stuur van zijn wagen te zitten, en in dat voertuig vond de politie ook 100 gram cannabis, verdeeld in kleinere hoeveelheden. Een huiszoeking bij de man thuis leverde nog eens 70 gram cannabis op.

Rotterdam

De man gaf meteen toe dat hij regelmatig naar Rotterdam reed om daar drugs te halen voor verschillende mensen uit zijn omgeving. “Maar enkele dagen later vond de politie op de openbare weg een gsm die van meneer bleek te zijn, en die gebruikt was om drugs te verkopen”, zei het parket. “We hebben op basis van de gegevens in dat toestel verschillende afnemers geïdentificeerd, die meneer ook herkennen als hun leverancier.”

Gebroken Nederlands

De verdediging betwistte wel dat die gsm van de twintiger was. “Eén van die afnemers die mijn cliënt zogezegd herkent, beschrijft hem als een Oost-Europeaan die gebroken Nederlands spreekt. Die beschrijving klopt hoegenaamd niet. Waarschijnlijk was die gsm van iemand met wie mijn cliënt optrekt en die ook dealt. Als het de zijne was geweest, was hij die toch meteen na zijn vrijlating gaan ophalen?” Volgens de advocaat van de twintiger is zijn cliënt in ieder geval volledig gestopt met drugs te gebruiken of te verkopen, en heeft hij intussen vast werk gezocht en gevonden. De rechtbank velt haar vonnis op 13 februari.

