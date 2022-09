Verlengd wegens succes: de Will Turatentoonstelling

Mechelen Tattoo Freedom is klaar met opbouw van honden­asiel in Bosnië: “In april keren we terug”

Tattoo Freedom uit Mechelen is klaar met de opbouw van het hondenasiel in het Bosnische Novo Brcko. De tattooshop tatoeëerde begin dit jaar 24 uur lang om geld in het laatje te brengen voor het goede doel. Om en bij de 5.000 euro werd er ingezameld. Daarnaast werden er nog twee eetdagen georganiseerd in Duffel. Deze maand trokken een tiental collega’s van de Freedom Clan naar Bosnië om aan de werken te beginnen. “Ondertussen zijn deze werken afgerond. Er is momenteel ruimte voor een 18-tal honden een een ruime uitloop. In april 2023 keren we terug naar het asiel om enkele uitbreidingswerken te doen. Het zal dan drie keer zo groot worden. Nogmaals onze dank aan de vele mensen die ons hebben ondersteunt en dit mogelijk hebben gemaakt”, aldus zaakvoerder van Tattoo Freedom Marc Willems.

24 september