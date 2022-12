Vergunning kinderdagverblijf De Robbedoesjes ‘met dringende noodzakelijkheid’ ingetrokken: “35 kinderen en vier werknemers staan opeens op straat”

Erps-Kwerps Studenten UCLL organise­ren bewegings­dag in Mater Dei: “Kinderen weer aanzetten tot bewegen”

Kinderen weer wat vaker in beweging krijgen: dat was het doel van de bewegingsdag die enkele studenten van de UCLL in basisschool Mater Dei in Erps-Kwerps organiseerden. In de voormiddag stonden allerlei activiteiten op het programma, in de namiddag lag de focus op sensibilisering.

20 december