Vaccinatiecentrum keert terug naar Kampenhout-Sas

Zaventem/Brussel Slachtof­fers kunnen terreurpro­ces volgen via webradio: “Wel 30 minuten vertraging”

Slachtoffers van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem en zij die het proces over die aanslagen niet in persoon kunnen bijwonen, zullen de debatten toch kunnen volgen, via een webradio. Dat heeft de voorzitster van het assisenhof beslist. De uitzending gebeurt wel met een vertraging van 30 minuten.

16:28