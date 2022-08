Uitbreiding snelheidsbeperking naar 50 km/u op Haachtsesteenweg ter hoogte van kruispunt Kerkstraat

Die snelheidsbeperking vloeit voort uit de participatieavond van januari 2020 rond verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg. Daar kreeg het bestuur regelmatig de opmerking dat het gedeelte van de N21 tussen de wijk Rood-Klooster en de Kerkstraat een drukke plaats is met veel oversteekbewegingen van fietsers en voetgangers. Bovendien ligt er langs beide kanten van de N21 een lagere school en is de bushalte Oud Station voor de schoolgaande jeugd een veelgebruikte halte om de bus te nemen naar hun middelbare scholen in onder meer Haacht, Keerbergen en Tildonk.

In het verleden gebeurden er aan de oversteekplaats aan de bushalte en het kruispunt met de Kerkstraat regelmatig ongevallen of kwam het net niet tot een ongeluk. Daarom kwam tijdens de participatieavond de vraag om de snelheid ter hoogte van Kampenhout-Centrum (Kerkstraat) te verlagen naar 50 kilometer per uur. Dat voorstel werd in de verkeerscommissie eerst in detail besproken. Nadien diende de gemeente in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn een voorstel in dat door de provinciale commissie verkeersveiligheid (PCV) werd goedgekeurd.

Veiliger verkeer

AWV keurde eerst een verlaging van de snelheid naar 50 km/u goed op het stuk tussen de Stationsstraat en de Frederik Wouterslaan. Daardoor kwamen er vragen van inwoners waarom het laatste stukje voor de Kerkstraat nog geen onderdeel vormde van de snelheidsverlaging.

Het oorspronkelijke plan, dat met AWV werd uitgewerkt, was om de snelheidsverlaging ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat pas uit te voeren als het Mobipunt daar afgewerkt was. Een Mobipunt is een herkenbare plek met een divers vervoeraanbod: bushalte, carpool, fietsenstalling en deelwagens. Omdat dat punt nu afgewerkt is, kon een nieuw aanvullend reglement opgemaakt worden dat goedgekeurd werd tijdens de gemeenteraad van mei 2022.

Met de uitbreiding van de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur tot net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat is de onlogische situatie van de baan waarbij autobestuurders tot aan de Kerkstraat nog mochten optrekken naar 70 kilometer per uur, meent het lokaal bestuur. De nieuwe situatie geldt vanaf wanneer AWV de borden plaatst. Dat zal gebeuren in de week van 15 augustus.

Het lokaal bestuur heeft bovendien gevraagd om de leesbaarheid van de 50 km/u-zone te verhogen en de snelheidsborden in de middenberm zoveel mogelijk te ontdubbelen, zodat mensen niet het gevoel krijgen ‘in de val gelokt te zijn’. Het doel van deze aanpassing is immers alleen een veiliger verkeer voor alle weggebruikers.

