Twintiger die jarenlang kinderporno verspreidt, hoeft niet achter tralies: “Door een jeugdtrauma in een pashokje voelde hij zich minderwaardig”

Nieuwe sporthal Houtem zoekt gebruikers

In september opent in Houtem een gloednieuwe sporthal. Nog tot en met vandaag 1 juni, kunnen inwoners suggesties kunnen geven voor de naam via het participatieplatform van de stad. Naast een nieuwe naam zoekt de stad ook nieuwe gebruikers. Erkende Vilvoordse verenigingen met een jeugdwerking krijgen voorrang.