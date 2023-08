Tijdelijke omleiding in Irislaan en Krokuslaan door asfalteringswerken

RESTOTIP. Zomerbar Sint Pieter zorgt voor zomerse sferen: “Tapas, pizza, cocktails én een strand op een prachtige locatie”

Matthias Heirman en Lisa Sergeant openden deze zomer de pop-up zomerbar ‘Sint Pieter’ aan de Demer in Langdorp. Het concept? Tapas, pizza, cocktails én een strand op een prachtige locatie. “Als we de mensen uit de buurt spraken werd het ook duidelijk dat er een gemis is op deze locatie.” Wij waren nieuwsgierig en gingen alvast een kijkje nemen.