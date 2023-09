Op zoek naar onbekende en unieke schatten in en rond Sint-Martinus­kerk tijdens Open Monumenten­dag

Met als slogan ‘Met Hart en Ziel’ focust de 35ste editie van de Open Monumentendag in Steenokkerzeel zich op de Sint-Martinuskerk van Melsbroek. Wie mee op zoek wil naar onbekende en unieke schatten in en rond de kerk, hoeft zich niet op voorhand in te schrijven.