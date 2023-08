LEVENSVER­HAAL. Emotionele reacties na overlijden van Jeanneke (80), die duizenden kinderen leerde zwemmen: “Een passie? Het was een roeping”

Het regent anekdotes en reacties na het overlijden van gewezen zwemlerares Jeanne(ke) Van Deyck. Met een ijzeren wil en eindeloos geduld leerde ze in het zwembad van Hofstade generaties kinderen, waaronder haar eigen drie zonen, zwemmen van begin jaren 80 tot de sluiting van het complex eind 2018. Donderdagavond overleed de 80-jarige vrouw, die een diepe indruk nalaat. Van haar imposante stem tot de waterballonnen die ze naar de redders gooide: de herinneringen zijn talrijk. “Ook al stond ze achteraan aan baan vijf, haar stem was hoorbaar tot in de cafeteria”