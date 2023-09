Zoektocht naar vermiste jongeman (19) in Leuven gaat vandaag verder: “Aangemeer­de bootjes en minieme zichtbaar­heid maken het héél moeilijk”

De hulpdiensten zetten hun zoektocht naar de vermiste jongeman (19) uit Haacht vandaag om 10 uur weer verder. De actie aan de Vaart in Leuven moest woensdag vroegtijdig stopgezet worden wegens slechte visibiliteit. De ouders van de jongen sloegen dinsdagavond alarm nadat hun zoon nog steeds niet was thuisgekomen van de Jaarmarkt in Leuven. Op camerabeelden was te hoe de man dinsdagochtend rond 5 uur in het water viel aan de Vaartkom. Is er nog hoop om de jongeman levend te vinden? We vroegen het aan Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.