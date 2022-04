Stef Wolput vertrekt morgen naar de Invictus Games: “Ik ben een atleet. Ik leef als een atleet. Daar verandert mijn handicap niets aan.”

Het was de voormalige prins Harry Charles Albert David, de roodharige telg uit het Britse koningshuis, die de schouders zette onder de eerste Invictus Games in 2014. Geïnspireerd door de Amerikaanse Warrior Games, had het sportevenement een drieledig doel. Eén: om zieke of gewonde militairen opnieuw in een gunstig daglicht te stellen. Twee: om door middel van sport hun revalidatie te bevorderen. Drie: om hun mentaal welzijn te op te krikken. Stef kan ervan meespreken. “Een handicap eist zijn tol. Ik ben uit een diepe put gekropen.” Vandaag is Stef stellig. “Ik ben een atleet. En toch zijn de spelen niet te volgen op de Vlaamse televisie. Onder de taalgrens wel. Waar is de aandacht van de pers? Het is misschien ijdele hoop om verandering te verwachten, maar het motto van de Invictus Games is dan ook ‘Never give up’.”