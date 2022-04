Snoepdieven voor rechter: “Voor kinderen van opvangcentrum”

De twee verbleven in een opvangcentrum in Sint-Truiden. Van daaruit sloegen ze toe in winkels in Kampenhout, Tienen, Merelbeke en ook in Sint-Truiden zelf. Vier keer sloeg een van hen op zijn eentje toe. Bij twee werkten ze samen. Opvallend: de twee gingen herhaaldelijk aan de haal met snoepgoed en pistachenoten. “Voor de kinderen in het opvangcentrum”, gaven ze hiervoor als verklaring. Uitspraak op 27 april.