SenioKa stelt brochure vijf Kampenhoutse wandelingen voor: “Hoe kunnen we mensen aansporen meer te bewegen? Simpel. Wandelen kan iedereen.”

“Het begon allemaal met de vraag: hoe kunnen we onze mensen aansporen tot meer bewegen? Het antwoord lag voor de hand. Wandelen kan iedereen. We zijn dan ook gekomen tot het maken van vijf uitgestippelde wandellussen.” Die vijf verschillende routes lopen doorheen heel groot-Kampenhout. Bij elke wandeling hoort een heus boekje, gratis op de halen in De Krop. “We wilden ook aan onze wandelaarsinformatie geven over de bezienswaardigheden onderweg,” zegt Oscar. “Daarvoor baseerden we ons op het naslagwerk van Jos Lauwers en werkten we samen met de heemkring Campenholt. Ook op Google kan je het een en ander vinden,” voegt hij daar eerlijkheidshalve nog aan toe. Elke route is ongeveer zes kilometer lang. “Dat staat in de brochure, maar ook het aantal stappen hebben we geteld. Dat schijnt tegenwoordig nogal in te zijn.”

Heel wat informatie in het boekje dus. Ook de beschrijving van de wandeling staat er netjes in. “Ik reken mezelf bij de mensen zonder smartphone. Ook wij moeten de wandeling immers kunnen doen. Voor al de rest is er een QR-code die ze kunnen scannen om de juiste weg te vinden.” Dorpsdichter Els Smedts verleende haar ganzenveer aan het project, door bij verschillende rustpunten een gedicht op te stellen. Die krijgen niet alleen een plek in de brochures, maar ook op vaste plakkaten onderweg. Een moment om even stil te staan en te genieten van het moois rondom.

De voorzitter maakt zich vertrekkensklaar. “Ik zal het niemand kwalijk nemen als hij niet meekomt,” belooft hij. “Voor al de rest is het nu het moment om de veters te strikken." Schepen van Senioren Greet Willems (Team Burgemeester) had haar wandelsneakers op voorhand al aangetrokken. “Ik denk dat dit een mooie realisatie is die zeker door onze inwoners zal worden geapprecieerd,” zegt ze. “We zijn hier enkele jaren geleden mee begonnen, maar door corona heeft het wat langer geduurd. Kampenhout draagt het label van gezonde gemeente. We schonken dit en vorig jaar al aandacht aan de 10.000 stappen per dag. Ook dit initiatief past mooi in dat plaatje.”