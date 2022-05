Schoonheidssalon ontvangt ‘1OO% Suikersalon-award’

Het natuurlijke ontharingsmiddel werd zes jaar geleden door Dré Cosmetics op de markt gezet. Ondertussen zijn er zo’n 400 schoonheidssalons die met Roxy Pro werken, waarvan 150 exclusief bij het middel zweren. “Instituten die enkel nog suikerontharing aanbieden en niet meer met hars werken, zetten we dan ook graag extra in de bloemetjes met deze awards,” zegt Hilde Laenen van Dré Cosmetics. Tijdens de vierde Suikersalon-awards in Westerlo werd het Kampenhoutse salon Beauté de Maria in de bloemetjes gezet. Zij mogen zich dus een 100% suikersalon noemen.

Het was een fiere Lore Rombauts die de trofee zondag overhandigd kreeg. “Suikerontharing is een zachte, veilige en effectieve methode om alle delen van het lichaam te ontharen met 100% natuurlijke producten,” zegt ze. “Klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën. Bovendien hebben ze na een behandeling met suiker een zijdezachte huid! Voor ons is het duidelijk: we do it sweet!”