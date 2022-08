Resterend stukje asbeststort wordt verwijderd uit natuurreservaat Torfbroek

Op 17 augustus richt de aannemer de nabije omgeving van het stort, dus het stort zelf en de aanpalende parkeerplaats, in als werf met hekwerk en rijplaten. Een dag later start de uitgraving. De werken zullen een drietal weken duren. Over de aanpak werd in het verleden een infoavond georganiseerd voor de buurtbewoners. Kort na de start van de werken werd asbest vastgesteld in het stort, waardoor de werken werden stilgelegd. Na onderzoek naar het soort asbest - hoe het kon verwijderd worden en waar het stortmateriaal verwijderd moest worden - werd in de zomer van 2020 het grootste deel van het stort uitgegraven. Een stukje was blijven steken, omdat er onvoldoende financiële middelen waren. Die middelen zijn nu wél gevonden.

Gebonden vorm

Het asbest is aanwezig in gebonden vorm en gaat dus niet zweven tijdens de graafwerken. Bovendien werden metingen uitgevoerd naar de luchtkwaliteit. Mocht er toch stof ontstaan, zal er verneveld worden en wordt met het vocht ook het stof neergeslagen. Het stortmateriaal wordt afgevoerd in afgesloten vrachtwagens met zeildoek. Er zal dus geen gevaar voor omwonenden zijn, wordt beloofd.

Buiten schoolperiode

Omdat in de Torfbroeklaan een school gevestigd is, werd ervoor gekozen om de werken zoveel mogelijk buiten een schoolperiode te laten plaatsvinden. Er geldt een parkeerverbod in de Torfbroeklaan gedurende de uitvoering van de werken. De vrachtwagens mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden.

Verdere uitbouw

Er wordt ook nog op een andere manier verder gewerkt aan de uitbouw van het natuurreservaat. Het slib uit de fauna- en floravijver werd reeds verwijderd. In het najaar wordt ook het slib verwijderd uit de Torfbroekvijver. Te veel slib in de vijver is niet goed voor de planten en dieren die er in leven. Om vlot te kunnen werken, is er al gestart met het vellen van bomen die te dicht bij de vijver staan. De tijdelijke slibopvang aan de Oudenhuisbaan zal dan terug in gebruik genomen worden. Veiligheidscoördinator Steto begeleidt de werken. Een erkende bodemsaneringsdeskundige van ABO volgt ze op.

