Pumptrack keert terug naar de sporthal

Leuven Fifty One Club Leuven blaast vijftig kaarsjes uit en reikt twee cheques van 255O euro uit aan het goede doel

De Leuvense Fifty One Club (FOC), een serviceclub die via evenementen fondsen voor goede doelen werft, bestaat vijftig jaar. Tijdens een feestelijk evenement ter ere van dat jubileum reikte de club twee cheques van 2550 euro uit. Eén voor Zorgcirkels Jongdementie, en één voor het conflict in Oekraïne.

29 maart