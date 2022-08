Premie voor ontharding voorlopig geen succes: “Nochtans meer dan ooit van belang.”

Minder verharding zorgt voor een betere infiltratie in de grond, en zorgt dus voor een betere buffer bij periodes van droogte, en verlaagt het risico op overstromingen bij hevige regenval. Bovendien zorgt minder beton voor een vermindering van het hitte-eilandeffect. Het lokaal bestuur moedigt particulieren aan eigen verharding te vervangen door een grasperk, streekeigen beplanting of grastegels door middel van een premie. Wie minimaal 5 vierkante meter uitbreekt krijgt tot maximaal 500 euro. Daarbovenop komt nog een premie van 250 euro voor wie een infiltratiekrat na een hemelwaterput installeert. Geen laag bedrag, en toch blijft het verhoopte succes uit. Nog maar drie Kampenhoutenaren tekenden tot nu toe in. “Onbekend is onbemind, want voorlopig blijft het aantal aanvragen onder de verwachting,” zegt schepen van werken Stefan Imbrechts (Team Burgemeester). “Nochtans is Kampenhout één van de weinige gemeenten in Vlaanderen die zo'n premie uitschrijft. De droogte indachtig is het meer dan ooit van belang dat we meer inwoners kunnen overtuigen.”