Paashaas deelt paaseieren uit tijdens maand van de markt

“Het bezoek van de paashaas is een van de initiatieven om de wekelijkse markt in Kampenhout wat ‘schwung’ te geven,” zegt schepen Devroe. “Enkel in de paasvakantie is de paashaas nog onder ons. Maar er is meer. Bij elke marktkramer kan je een invulkaart krijgen. Die vul je in, en laat je achter in de promostand. Op de laatste dinsdag van de maand verloten we 14 Kampenhoutbonnen. Hoe meer je dus koopt, hoe groter de kans op winst.” De paashaas laat ondertussen nog eens in zijn mand kijken. Hij verzekert dat er geen risico op salmonellavergiftiging is. Het mandje moest Luth van de markt zelf nog zoeken, toen bleek dat de paashaas het zijne thuis vergeten was. “In de kelder van mijn buurvrouw heb ik er nog twee gevonden. Met isomo heb ik er maar een valse bodem van gemaakt. De paashaas met tien kilogram eieren laten sleuren, dat konden we dat arme beest toch niet aandoen.”