Ophaling aan huis van asbesthoudend materiaal breidt uit: “Vanaf juli kan je ook kuubzakken aankopen”

In veel oude woningen of in de welgekende ‘koterijen’ in Vlaanderen vind je nog asbesthoudende materialen zoals golfplaten, leien, bloembakken et cetera. Over het algemeen wordt asbesthoudend materiaal best zo snel mogelijk verwijderd. Veel asbesthoudende toepassingen zijn immers in slechte staat. Door veroudering of jarenlange blootstelling aan weer en wind komen er schadelijke asbestvezels los. Die kunnen in de omgeving terechtkomen en gezondheidsrisico’s veroorzaken.