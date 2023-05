Ooit jongste schepen van het land, maar vandaag neemt Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (43) afscheid van de politiek: “Nu is het tijd om mijn jeugddroom waar te maken”

Chantal Kashala (49) gaat met Gustaph naar het Eurovisie­song­fes­ti­val: “Toen hij me vroeg, heb ik prompt een tournee met Axelle Red afgezegd”

Gustaph en Chantal Kashala staan donderdag 11 mei voor de grootste uitdaging van hun carrière wanneer ze België mogen vertegenwoordigen op de halve finale van Eurosong 2023 in Liverpool. De flamboyante frontman kennen we al even, maar wie is Chantal? De ervaren zangeres is een onmisbare schakel voor ‘Because of You’ en verrassend genoeg: het is niet de eerste keer dat zij op het Eurovisiesongfestival het beste van zichzelf zal geven.