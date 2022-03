Oeps, diesel tijdlang aan 1,077 euro per liter: duur foutje bij DATS24 in Kampenhout

Melsbroek PFAS aangetrof­fen in wachtbek­ken Vogelzang­vij­ver: “Voorlopig nog geen maatrege­len nodig”

Uit de voorlopige resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek van het wachtbekken Vogelzangvijver in Melsbroek blijkt dat er PFAS is vastgesteld in het grondwater en de waterbodem. Er komt nu een verkennend onderzoek om de verontreinigde zone af te perken en eventueel de mogelijke oorzaak van de vervuiling te achterhalen. Volgens de gemeente is er absoluut geen reden tot paniek.

