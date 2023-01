Noodopvang voor ouders en kinderen De Robbedoesjes in de maak: “Wachten op toestemming Opgroeien.”

Opgroeien trok de vergunning van De Robbedoesjes op 22 december in, na “een lang traject van opvolging en handhaving”, en nam die beslissing uit veiligheidsoverwegingen voor de opgevangen kinderen. Meteen na het nieuws beloofde burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester) op zoek te gaan naar opvangmogelijkheden, in samenspraak met de overige kinderdagverblijven op het grondgebied, en de eigenaar van het pand waarin De Robedoesjes was gevestigd. “De sluiting van De Robbedoesjes was geen alleenstaand geval, waardoor er in de directe omgeving nauwelijks nog beschikbare opvangplaatsen waren,” zegt Leaerts. “Daarom onderzochten we de mogelijkheid om in het pand van De Robbedoesjes een noodopvang te creëren."