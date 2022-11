Nood aan een totaalrenovatie? Dan ben je bij ‘Victor’ aan het juiste adres

Je huis van A tot Z (ver)bouwen? In dat geval moet je bij ‘Victor’ zijn. “Bij ons kan je terecht voor een onberispelijke totaalaanpak”, zegt bouwadviseur Philippe Maes. “Je hoeft niet langer te zoeken naar de beste vakmannen, want die hebben wij al in huis.”

‘Victor’ maakt deel uit van ‘Camino’. Dat die bouwgroep – bestaande uit twaalf bedrijven – expertise heeft, is een understatement. Met al meer dan vijftig jaar op de teller kennen ze de wereld van de bouw van binnen en van buiten. “Ons doel is om innovatieve woonoplossingen te creëren”, zegt Philippe.

‘Victor’ zelf bestaat nu vijftien jaar en is gespecialiseerd in totaalrenovaties. “Heb je een huis gekocht dat volledig gerenoveerd moet worden? Of wil je graag een grotere woonkamer nu er kindjes op komst zijn? Wat de reden ook is, wij helpen je met plezier verder”, aldus Philippe. “Ook voor (her)nieuwbouw* kan je op ons rekenen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zo ziet het interieur van het project in Kampenhout er na renovatie door 'Victor' uit. © Victor

Jouw visie als rode draad

Hoe dat juist in zijn werk gaat? “Na jouw telefoontje of e-mail komt een van onze renovatieadviseurs vrijblijvend bij je langs. We luisteren tijdens een gesprek graag naar jouw verwachtingen. Vervolgens zitten we samen rond de tafel en tekenen we met jouw of onze architect het ontwerp. Daarbij vormt jouw visie de rode draad.”

De volgende stap is de raming van het budget en van de timing. “We maken dan een realistische inschatting van de verbouwkosten op basis van jouw wensen en het budget dat je voorhanden hebt. Ook bepalen we samen een haalbare startdatum en uitvoeringstermijn”, zegt Philippe. “Akkoord? Dan gaan we aan de slag.”

Zorgeloos (ver)bouwen

Het voordeel van een samenwerking met ‘Victor’ is dat je zorgeloos kan (ver)bouwen. “Van structuur en materialen tot stijl en interieur, bij ons kan je terecht voor een onberispelijke totaalaanpak. Je hoeft dus niet langer te zoeken naar de beste vakmannen, want die hebben wij al in huis. Je vaste projectleider bewaart daarbij het overzicht en coördineert het hele proces nauwkeurig. Zo kunnen we een vlotte gang van zaken garanderen en is er te allen tijde een aanspreekpunt.”

Klanten uit Kampenhout zijn alvast zeer tevreden. Zij lieten bovenop de garage een extra bouwlaag zetten. Aangezien de bestaande funderingen niet stevig genoeg waren om het nieuwe volume te dragen, was dat een hele uitdaging. “Maar ‘Victor’ zocht samen met onze architect naar oplossingen. Ook moet ik hen feliciteren dat ze alles in het werk hebben gesteld om de timing te respecteren. Ze zijn een toonbeeld van professionaliteit”, klinkt het.

Wil jij jouw stek ook laten (ver)bouwen door ‘Victor’? Neem dan contact op via deze link.

*Bij hernieuwbouw wordt een oudere woning gesloopt en een nieuwe woonst gebouwd.

Een voor- en nabeeld van het project in Kampenhout:

Volledig scherm Voor de verbouwing. © Victor

Volledig scherm Na de verbouwing. © Victor