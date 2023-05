NET OPEN. Els en Kristof baten kapper, bloemenwinkel én bar uit onder hetzelfde dak: “We zijn allebei met schoonheid bezig, en dus versterken we elkaar.”

Artiesten van Den BoulevART tonen zich opnieuw aan Vilvoorde

Onder de noemer Den BoulevART kan je al sinds 2021 het werk verzameld zien van kunstenaars uit Vilvoorde en omgeving. De vereniging blaast ook deze zomer verzamelen in het centrum van de stad. Op de zondagen 4 juni, 2 juli en 6 augustus ben je welkom op de gratis tentoonstelling onder het luifel op de grote markt of, bij slecht weer, in het START.huis in de Leuvensestraat.