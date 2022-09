Man breekt in in Witloofmuseum...en veroorzaakt stroompanne in deel van Kampenhout

Mechelen Woningen verwarmd met rioolwater maken randparke­ren duurder

Eind september is het definitief over en out voor rotatieparking Rode Kruisplein. In aanloop naar de bouw van een woonproject op het plein voert Aquafin belangrijke werkzaamheden uit aan de collector die onder de parkeerplaatsen schuilgaat. Wie in de buurt wil parkeren, zal dieper in zijn zakken moeten tasten, want de randparking die in de plaats komt, wordt een stuk duurder.

16 september