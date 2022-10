Mamadepot viert eenjarig bestaan met kindermodeshow

Over heel Vlaanderen richtte initiatiefnemer Ferm, voorheen het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen, tien Mamadepots op. Ouders kunnen er terecht voor tweedehandsspullen voor het nageslacht, of gewoon voor een gezellige babbel of workshop. Het initiatief draait op vrijwilligers. “Ik doe mee om ‘consuminderen’ en het circulair denken te stimuleren,” zegt één van hen. “Het Mamadepot is dus zeker niet enkel voor zij die het wat minder breed hebben.” Vrijdag viert het Mamadepot in Kampenhout feest met verschillende speeches en een kindermodeshow met de meest in het oog springende tweedehandsgarderobes. Zaterdag wordt de winkel extra opgeleukt, met kinderanimatie zoals een knutselatelier, een schminkgedeelte en een springkasteel.