Lichten in Berg ‘s nachts gedoofd vanaf 4 december

Zondag 4 december gaat de straatverlichting in Berg een eerste keer uit vanaf 23u ‘s avonds, tot 5u ‘s ochtends. Dat regime geldt voor elke weekdag, behalve op vrijdag en zaterdag. Op de gewestwegen, die worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verandert er niets. Omdat de openbare verlichting in Kampenhout onder twee intergemeentelijke clusters valt, geldt de regeling voorlopig enkel voor Berg. Nederokkerzeel, Buken en Kampenhout behoren tot een ander circuit, waarvoor nog geen akkoord is binnen alle betrokken gemeentes. Door zes uur per nacht, vijf nachten op rij, de straatverlichting in Berg te doven bespaart de gemeente negen procent op het energieverbruik van het volledige grondgebied.