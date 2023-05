Lange files door werken N26

Leuven koopt extra opslagruim­te voor groeiende collectie ‘Museum M’

Stad Leuven zal binnenkort de garage in de Hanengang 8 kopen. De 880 vierkante meter grote ruimte zal dienst doen als extra opslagruimte voor het aangrenzende Museum M. En dat is broodnodig, want het museum kampt al sinds de opening in 2009 met een tekort aan plaats voor de alsmaar uitdijende collectie.