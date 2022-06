Kunnen we binnenkort zwemmen aan Kampenhout-Sas? “We reiken de minister de hand voor een proefproject”

KAMPENHOUTDe mogelijkheid om te zwemmen in het kanaal ter hoogte van Kampenhout-Sas is een idee dat geopperd wordt door schepen Gwenny De Vroe (Open Vld). “De eerste stap nu is het opstarten van een onderzoek naar de waterkwaliteit en wat er zich onder het wateroppervlak bevindt.”

Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kampenhout Gwenny De Vroe heeft zondag Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en partijgenoot Lydia Peeters ontvangen in Kampenhout. Beiden brachten een bezoek aan Kampenhout-Sas om de plannen voor een proefproject met betrekking tot zwemmen in open water in het Kanaal Leuven-Dijle te bespreken.

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement woensdag riep De Vroe minister Peeters op de ambitie van haar beleid inzake zwemmen in open water op te krikken. De minister kondigde eerder aan dat er deze zomer twee nieuwe locaties, in Mechelen en Vilvoorde, waar er in een bevaarbare waterloop gezwommen kan worden, bijkomen. De oproep van de minister aan lokale besturen om actief suggesties voor zwemlocaties aan te geven, viel dan ook niet in dovemansoren bij De Vroe. Ze wil op korte termijn concrete stappen zetten in het dossier.

“Momenteel wordt er op een illegale manier vlakbij het sas gezwommen, met alle risico’s van dien. De eerste stap nu is het opstarten van een onderzoek naar de waterkwaliteit en wat er zich onder het wateroppervlak bevindt. Als we toekomstgericht een zwemlocatie aan Kampenhout-Sas willen inrichten, moet de veiligheid en gezondheid van de zwemmers altijd gegarandeerd worden”, geeft De Vroe aan.

Naast een potentiële zwemlocatie biedt Kampenhout-Sas ook andere troeven volgens de schepen. “Ik heb de minister kennis laten maken met de verborgen parel die Kampenhout-Sas is. Het recreatief en toeristisch potentieel is enorm en met voldoende ondersteuning, ben ik ervan overtuigd dat we het potentieel optimaal kunnen benutten.”

Naast de zwaaikom brachten de minister en de schepen ook een bezoek aan het Hoppinpunt Kampenhout-Sas, dat als één van de belangrijkste verkeersknooppunten tussen de driehoek Brussel-Mechelen-Leuven fungeert. “In het kader van de modal shift streven we naar de uitbouw van een vervoerssysteem via verschillende duurzame vervoersmiddelen. Op die manier wil ik het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren in combinatie met andere gedeelde mobiliteitsmodi. Belangrijk daarbij is dat onze Hoppinpunten voor iedereen toegankelijk zijn. Voor rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen of mensen die moeilijk te been zijn, is het nu erg moeilijk om via de trappen het busperron te bereiken. Daarom voorzie ik budget om liften aan de bushaltes van Kampenhout-Sas te voorzien”, legt minister Peeters uit. “Als eerste schepen van Kampenhout ben ik enorm tevreden met de steun van de minister in deze twee belangrijke dossiers. Eerder hebben we al extra budgetten verkregen voor investeringen in verkeersveiligheid rond onze schoolomgevingen”, besluit De Vroe.

Volledig scherm Aan het sas in Kampenhout liggen ook enkele bootjes. Vaak wordt er illegaal gezwommen. © Vertommen

