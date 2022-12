Kerstmarkt keert terug na coronapauze

Leuven Na de grootscha­li­ge cyberaan­val­len op Antwerpen en Diest: is Leuven voorbereid op internatio­naal actieve hackers?

De stad Antwerpen zit stevig in de problemen na de grootschalige cyberaanval die naar verluidt door hackerscollectief Play zou zijn gepleegd. Voor Diest dreigt ondertussen een gelijkaardig scenario want de kans dat de cybercriminelen net zoals in Antwerpen losgeld eisen van de oranjestad is behoorlijk groot. Blijft de vraag: is Leuven voorbereid op een cyberaanval en worden er nu extra maatregelen genomen om de gegevens van de Leuvenaars te beschermen?

10:14