Kermis landt in Witloofgemeente

Traditiegetrouw wordt het startschot van het kermisweekend gegeven door de kindergemeenteraad. Nadien volgt de gebruikelijke ballenworp, waar kinderen hun geluk kunnen beproeven voor een Kampenhoutbon. Op zondag krijgen de kermiskramers gezelschap van een jaar- en rommelmarkt. Dorstigen kunnen het hele weekend lang terecht in de zomerbar Bar A Bruce. Ook de moeite waard is de tentoonstelling over Will Tura, die door heemkring Campenholt in elkaar werd gebokst. Vanaf 10 september volledig gratis te bezichtigen in cultuur- en beleefcentrum De Krop.