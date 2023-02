Kampenhoutse Energiemarkt keert terug naar De Krop

De Kampenhoutse Energiemarkt is een initiatief van het lokaal bestuur en de raad voor lokale economie Ondernemend Kampenhout, en kadert in de Vlaamse campagne #iktrekhetmijaan. In de foyer van De Krop lichten ondernemers en organisaties de bezoekers in over uiteenlopende thema’s zoals elektrisch rijden, autodelen, premies, isoleren, renoveren, warmtepompen, zonnepanelen en energieleveranciers. In de aanpalende theaterzaal vindt ieder half uur een lezing plaats over hetzelfde thema. Een bezoek aan de Energiemarkt is gratis. Ook reserveren is niet verplicht.