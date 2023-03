Kampenhouts burgemeester Leaerts nu containerdorp geschrapt wordt: “Je kan roepen en tieren dat je voor of tegen bent, maar wij kozen voor sereniteit”

Nieuwe slagerij en voedings­win­kel in de Spiegel­straat: “Alles moet tot in de puntjes in orde zijn”

Op zaterdag 18 maart zag Slagerij Mikst het levenslicht in de Spiegelstraat. Deze nieuwe zaak is het geesteskind van Karim en Widian. “Zelf werk ik voor het eerst in een slagerij”, zegt Karim. “Maar achter de toonbank staat meer dan 20 jaar ervaring.”