Kampenhout wil nog dit jaar publieke laadpalen in alle deelgemeenten

Lid jeugdbewe­ging krijgt op klaarlich­te dag rake klappen terwijl hij geld inzamelt in winkelwan­del­straat

Een man is zaterdag op klaarlichte dag hardhandig aangepakt door twee Marokkaanse mannen in de Diestsestraat in Leuven. Het slachtoffer verkocht voedingswaren ten voordele van een jeugdbeweging en kreeg rake klappen van de twee.