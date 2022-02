Kampenhout herdenkt de grootste vliegtuigramp uit de Belgische geschiedenis: “Mijn man zei nog: spring, dat vliegtuig is voor ons.’

LEUVEN Dertiger blijft in de cel voor poging moord op ex die hij neerstak op straat

De man die maandag op klaarlichte dag zijn ex in haar auto in Wilsele verschillende messteken toebracht, blijft zeker een maand langer in de cel. Het gaat om een 34-jarige man uit Saoudi-Arabië, die geen verblijfplaats heeft in ons land.

11 februari