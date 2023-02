Kampenhou(d)t van u: gemeentebestuur vraagt burgers feedback te geven op beleidsvisie dorpskern

In oktober 2021 konden alle inwoners in een werfkeet met liefhebberscafé hun suggesties formuleren om het centrum van Kampenhout aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, handel en horeca. De beleidsvisie die daarop volgde was gestoeld op acht pijlers. Het centrum moet compacter met meer ruimte voor omliggend groen, de historische elementen moeten alle aandacht krijgen, handel en horeca moeten diverser, en de verkeersstromen moeten beter worden georganiseerd. In oktober vorig jaar konden inwoners het beleidsdocument inkijken in cultuur- en beleefcentrum De Krop, maar vanaf nu is het ook mogelijk om een online versie door te nemen. Daarnaast is het mogelijk om nog tot eind maart opmerkingen te formuleren. Dat kan op het online participatieplatform, of fysiek op een feedbackkaartje in De Krop, de bibliotheek of het gemeentehuis. Met de feedback op zak zal het gemeentebestuur vervolgens een definitief beleidsdocument opstellen.