K-ambassadeurs vormen eerste aanspreekpunt in nagelnieuw gemeentelijk onthaal

Omdat een eerste indruk doorslaggevend is werd de onthaalbalie in het gemeentehuis van Kampenhout in een nieuw kleedje gestoken. Inwoners van de gemeente kunnen er voortaan zonder afspraak terecht om documenten af te halen of een afspraak bij een andere dienst te boeken. De baliemedewerkers, de zogenaamde K-ambassadeurs, vormen het centrale aanspreekpunt van de gemeente, en staan in voor een vlotte informatieoverdracht en -doorstroom.