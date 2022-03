Interne strubbelingen zorgen ervoor dat Kampenhout carnaval moet vieren zonder prinsenpaar: “Het voelde als een dictatuur”

De vereniging publiceerde een bericht waarin kenbaar werd gemaakt dat prins Tom I en prinses Cindy I uit hun functie worden ontzet. Voorzitter, en ex-prins carnaval Europa Marino Vantomme: “Kijk, het is simpel. Als je wil voetballen, moet je er ook staan op de trainingen. We organiseren een driedaagse. Daar kruipt veel werk in, dus dan verwachten we dat het prinsenpaar ook zijn steentje bijdraagt. Er zijn afspraken gemaakt, en die werden niet nageleefd. Jammer, maar om carnaval te kunnen verzekeren moest het bestuur een beslissing nemen.” Een beslissing die de voorzitter met pijn in het hart heeft genomen.